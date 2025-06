Formazioni ufficiali Spagna Francia | esordio per Kalulu la decisione di Deschamps sugli altri due bianconeri Thuram e Kolo Muani

Stasera si accendono le luci sulla sfida tra Spagna e Francia nella Nations League, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio internazionale. Le formazioni ufficiali rivelano le scelte strategiche di Didier Deschamps, tra cui l’esordio in Nazionale di Kalulu, rivale di lunga data per i transalpini. Ma cosa riserveranno le decisioni sui due bianconeri, Thuram e Kolo Muani? Scopriamo insieme le ultime novità e le possibili evoluzioni del match.

Formazioni ufficiali Spagna Francia: le scelte di Deschamps su Kalulu, Thuram e Kolo Muani per il match di Nations League. Spagna e Francia, l’una contro l’altra in Nations League questa sera. Sono ufficiali le formazioni del match, con il ct Didier Deschamps che ha schierato dall’inizio Pierre Kalulu, all’esordio in Nazionale e fresco di riscatto da parte della Juventus. Solo panchina inizialmente per Thuram e Kolo Muani. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. A disposizione: Raya, Remiro, Cubarsi, Vivian, Morata, Fabian Ruiz, Gavi, Olmo, Mingueza, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermin Lopez, Samu Omorodion. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Spagna Francia: esordio per Kalulu, la decisione di Deschamps sugli altri due bianconeri Thuram e Kolo Muani

