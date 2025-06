Formaggi dalla Svizzera tradizione green e un tour sensoriale

Immergiti in un viaggio tra tradizione e sostenibilità con i formaggi svizzeri, simbolo di eccellenza e rispetto per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, "Swiss Cheese - Made of Nature" invita a scoprire un mondo di sapori autentici, dove natura e cultura si incontrano in un tour sensoriale unico. Preparatevi a lasciarvi conquistare da un'esperienza che celebra il passato, il presente e il futuro dei formaggi svizzeri.

Milano, 5 giu. (askanews) - Una storia di sapori e di natura, che affonda nella tradizione. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Formaggi dalla Svizzera ha presentato ufficialmente "Swiss Cheese - Made of Nature", un progetto che celebra il profondo legame tra i celebri formaggi svizzeri e l'ambiente da cui nascono. "I formaggi svizzeri - ha detto ad askanews Giovanna Frova, Country Manager Switzerland Cheese Marketing Italia - rappresentano il risultato di un sistema produttivo virtuoso in cui la natura, il rispetto per gli animali e la tradizione artigianale sono in perfetta armonia.

