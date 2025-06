Food security e geopolitica | Vecchioni BF Spa racconta il progetto Africa tra agricoltura e stabilità

In un mondo sempre più interconnesso, il cibo va oltre il semplice sostentamento: diventa un potente strumento geopolitico. Federico Vecchioni di BF Spa ci guida nel cuore del progetto Africa, svelando come agricoltura e stabilità possano intrecciarsi per plasmare il futuro del continente. Scopriamo insieme le strategie e le sfide di questa ambiziosa iniziativa, che potrebbe cambiare il volto della geopolitica alimentare. Continua a leggere.

Il cibo come chiave geopolitica, e non solo come risorsa economica. È attorno a questo concetto che si è sviluppata la conversazione tra Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF Spa (Bonifiche Ferraresi), e la giornalista Manuela Moreno nel panel Il progetto Africa a Il giorno della Verità.

