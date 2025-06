Fonte Nuova RM tenta furto in concessionaria e pasticceria | arrestato 52enne

Nella quieta notte di Fonte Nuova, un tentativo di furto si è trasformato in arresto. Un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di forzare l’ingresso di una concessionaria. L’intervento rapido ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle pattuglie sul territorio. Un episodio che riafferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

L'uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di forzare l'ingresso di una concessionaria. FONTE NUOVA (RM) – Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo per tentato furto in una concessionaria di Fonte Nuova, in provincia di Roma. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo era stato sorpreso dai militari della Stazione di Mentana pochi minuti dopo che era scattato l'allarme antintrusione. Bloccato all'interno del piazzale dell'azienda, il 52enne è stato trovato in possesso di uno scalpello con cui aveva tentato di forzare la porta d'ingresso.