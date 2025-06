Fondi Ue e nazionali presentati bandi per 800 milioni di euro

In un momento di grande fermento per lo sviluppo territoriale, i fondi UE e nazionali, con bandi per 800 milioni di euro, rappresentano un’occasione imperdibile. Oggi a Ragusa Ibla, nella suggestiva sala “Falcone-Borsellino”, si è aperta l’iniziativa “Opportunità coesione”, un evento che ha visto una vasta partecipazione di enti locali, imprenditori, professionisti e associazioni, uniti per scoprire come trasformare queste risorse in progetti concreti e duraturi. La sfida ora è...

Con un’ampia partecipazione di enti locali, imprenditori, professionisti, organizzazioni di categoria e associazioni si è aperta oggi a Ragusa Ibla, nella sala “Falcone-Borsellino”, l’iniziativa itinerante “Opportunità coesione”, ideata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Fondi Ue e nazionali, presentati bandi per 800 milioni di euro

In questa notizia si parla di: Fondi Nazionali Presentati Bandi

Fondi Ue, bando da 4 milioni della Regione Liguria per Pmi che vanno in Borsa - Contributi a fondo perduto fino a 600mila euro. Il governatore Bucci: «Modello innovativo, che rafforza l’autonomia finanziaria delle aziende» ... Da ilsole24ore.com

Fondi europei e nazionali, il 6 giugno “Opportunità coesione” fa tappa a Siracusa - Informati sui Fondi europei e nazionali durante l'incontro di Siracusa. Opportunità di finanziamento per il settore pubblico e privato ... Si legge su siracusanews.it

Fondi UE e Nazionali: Bandi per oltre 800 milioni, la Regione il 5 giugno a Ragusa con “Opportunità e coesione” - La politica di coesione in Sicilia incontra i territori. Parte giovedì 5 giugno da Ragusa l’iniziativa “Opportunità coesione: itinerari per imprese, enti ed ... Riporta radiortm.it

INFO DAY HORIZON EUROPE - EUROPEAN PARTNERSHIPS: Bandi PRIMA 2025