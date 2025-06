Fondi a radio tv siti web e giornali | pubblicato l' avviso Irfis per l' editoria da 3 milioni

Un nuovo impulso per l’editoria siciliana: l’IRFIS FinSicilia ha annunciato un avviso da 3 milioni di euro dedicato a fondi, radio, TV, siti web e giornali. Un’opportunità concreta per sostenere e innovare il settore, rafforzando la presenza dei media locali in un contesto sempre più competitivo. La misura, approvata dal governo Schifani, entra ora nella fase operativa: scopri come accedere alle agevolazioni e contribuire alla crescita dell’informazione in Sicilia.

Pubblicato da Irfis FinSicilia l'avviso per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell'editoria e delle emittenti radio e televisive che operano in Sicilia. La misura, approvata dal governo Schifani nella seduta della giunta dello scorso 16 maggio, entra nella fase. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Fondi a radio, tv, siti web e giornali: pubblicato l'avviso Irfis per l'editoria da 3 milioni

In questa notizia si parla di: Radio Pubblicato Avviso Irfis

Editoria, pubblicato l’avviso Irfis da 3 milioni: al via le domande - PALERMO – Pubblicato da Irfis FinSicilia l’avviso per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radio e televisive che operano in Sicilia. La ... Secondo livesicilia.it

Fondi a radio, tv, siti web e giornali: pubblicato l'avviso Irfis per l'editoria da 3 milioni - Le domande potranno essere inviate via Pec fino al 7 luglio. Schifani: "Misura a sostegno di un settore fondamentale per il tessuto economico e per tutta la nostra società" ... Segnala palermotoday.it

Danni da incendi in Sicilia, Irfis pubblica avviso da 2,9 milioni - In pubblicazione oggi da Irfis FinSicilia l’avviso pubblico per contributi straordinari per i danni causati dagli incendi della scorsa estate. Si tratta di una misura da 2,9 milioni di euro ... Da strettoweb.com