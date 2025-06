Fondazione Veronesi | borsa di ricerca a Michela Consonni per uno studio sulle leucemie acute

La Fondazione Veronesi rinnova il suo impegno nella lotta contro il cancro assegnando una prestigiosa borsa di ricerca a Michela Consonni dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Questa iniziativa, finanziata dalla delegazione di Bergamo, punta a scoprire nuove terapie per le leucemie acute, offrendo speranza e innovazione nel campo della saluta. Un passo importante verso un futuro più luminoso per i pazienti affetti da queste malattie.

