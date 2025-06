Fondazione Donizetti cerca personale di sala | il bando maschere per la nuova stagione

Se sei appassionato di musica e spettacolo, questa è l’opportunità che aspettavi: la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo cerca personale di sala per la prossima stagione teatrale. Con un bando dedicato, si apre una nuova porta per entrare a far parte di un prestigioso contesto culturale, contribuendo a rendere indimenticabili gli eventi che animeranno il teatro dal 2025 al 2026. Non perdere questa occasione: candidati subito e fai parte del cuore pulsante della scena bergamasca.

Bergamo. Terminate da poco le consuete programmazioni autunnali e invernali, la Fondazione Teatro Donizetti non si ferma e, già proiettata verso la prossima stagione, è alla ricerca di personale di sala per gli spettacoli e gli eventi che si terranno al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale nel periodo dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026. Allo scopo è stata attivata una procedura di selezione, tramite raccolta di manifestazione di interesse, per curriculum e colloquio individuale per la formazione di una graduatoria dalla quale la stessa Fondazione attingerà il personale necessario alla copertura del servizio.

