Fondazione dell' Arma Falcomatà | Grazie per aver condiviso la festa con tutta la comunità cittadina

La Fondazione dell’Arma Falcomatà si unisce con orgoglio e gratitudine a questa celebrazione speciale, riconoscendo l’impegno quotidiano dei carabinieri nel garantire sicurezza e legalità. Grazie alla dedizione di uomini e donne in uniforme, la nostra comunità si sente più forte e protetta. Quest’anno, il generale Todaro ha voluto condividere con la cittadinanza questo 211º anniversario, un momento di riflessione e unità per tutti noi, simbolo di una storia di valore e coraggio.

"Non ho più parole per quello che ha fatto l’Arma dei carabinieri in questi tre giorni, oltre a quello che svolge da sempre a tutela del territorio, delle persone, in difesa della legalità. Quest'anno il generale Todaro ha voluto condividere con la città questo 211º anniversario dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it