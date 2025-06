Folle inseguimento con la polizia poi la scoperta choc | chi c’era alla guida

Una tranquilla mattinata si è trasformata in un inseguimento mozzafiato, con agenti della polizia locale protagonisti di un'operazione da vero film d’azione. Una Dacia, sfrecciando a zigzag e ignorando gli stop, ha messo in allerta le forze dell’ordine. Ma la scoperta più choc riguarda chi si nascondeva al volante: quello che sembrava un normale inseguimento si è rivelato molto di più. Rimanete con noi per conoscere la sorprendente verità.

Una tranquilla mattinata si è trasformata in un inseguimento mozzafiato. Gli agenti della polizia locale sono stati protagonisti di un’operazione che sembrava uscita da un film d’azione. Un ‘auto sfrecciava a zigzag, attirando subito l’attenzione delle autorità. Il veicolo, una Dacia, sembrava aver perso il controllo: ignorando i ripetuti segnali di alt, ha continuato la sua corsa sfrenata, percorrendo tratti di strada persino contromano. L’inseguimento si è dunque fatto pericoloso, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. L’impatto e il ribaltamento. La situazione è degenerata in pochi istanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Folle inseguimento con la polizia, poi la scoperta choc: chi c’era alla guida

