Foiano presentato il cartellone dell' estate 2025 | Un Viaggio tra Cultura Musica e Tradizione

Foiano presenta il suo cartellone estivo 2025, un entusiasmante viaggio tra cultura, musica e tradizione che trasformerà la città in un palcoscenico vibrante. Il sindaco Jacopo Franci sottolinea con orgoglio come questa stagione prometta iniziative per tutte le età, consolidando Foiano come punto di riferimento in Toscana. Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile: ecco cosa ci attende da giugno a settembre, una vera festa di emozioni e comunità.

Arezzo, 5 giugno 2025 – . Il Sindaco Jacopo Franci: "Orgogliosi di un programma ricco di grandi eventi per tutte le età. La nostra città ormai è punto di riferimento per tutta la Toscana." Il Comune di Foiano della Chiana ha presentato il cartellone estivo 2025, un ricco programma di eventi che animerà la città da giugno a settembre, offrendo appuntamenti imperdibili per cittadini e turisti. Il calendario è stato illustrato in conferenza stampa dal Sindaco Jacopo Franci, affiancato dall'Assessore alla Cultura Riccardo Reali e da Roberto Cateni, direttore artistico del Carnevale di Foiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foiano, presentato il cartellone dell'estate 2025: Un Viaggio tra Cultura, Musica e Tradizione

Approfondimenti da altre fonti

Foiano, presentato il programma dell'estate 2023