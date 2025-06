Foggia per Gaza non vogliamo essere complici dello sterminio della popolazione palestinese striscione del Comune affisso su Palazzo di Città

Foggia si schiera compatta a fianco di Gaza, denunciando gli orrori di una guerra che colpisce innocenti e alimenta il terrorismo. Lo striscione affisso dal Comune e le parole della sindaca Episcopo invitano alla solidarietà e alla responsabilità collettiva: è il momento di agire, denunciare e sospendere ogni rapporto con chi perpetua queste violenze, affinché la pace prevalga e le vittime siano ascoltate.

La sindaca Episcopo: "Invitiamo a denunciare i crimini di una guerra che si sta combattendo contro vittime innocenti (perché il terrorismo di Hamas non viene scalfito ma piuttosto rafforzato da questa violenza aberrante e feroce), a sospendere ogni rapporto diplomatico e commerciale con Israele

A Foggia "50mila sudari per Gaza": lenzuola bianche dai balconi e sulle strade per commemorare i civili uccisi - Foggia si unisce alla mobilitazione nazionale ‘Come si fa a piangere 50mila morti?’, promossa da Tomaso Montanari per commemorare le vittime civili di Gaza.

‘Foggia per Gaza’, striscione sulla facciata del Comune - “Foggia per Gaza”. E’ la scritta che compare da questa mattina su uno striscione verticale affisso sulla facciata esterna di Palazzo di Città a Foggia nel quale compare la bandiera della Palestina. Segnala trmtv.it

F-35 di Gaza ad Amendola, i cinquestelle confermano: "Il generale israeliano è stato a Foggia" - Il ministro Crosetto smentisce, ma i capigruppo M5S delle commissioni Difesa di Camera e Senato, l'on. Marco Pellegrini e il senatore Bruno Marton confermano la presenza di Israele all'Amendola di Fog ... Secondo foggiatoday.it

Bonelli rivela: “Esercitazione di caccia F35 israeliani a Foggia, poi bombardano Gaza”. E attacca il governo: “Vergogna” - Il deputato di Avs in Aula: "Avete garantito una esercitazione militare su una base italiana ai caccia israeliani, vergogna" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it