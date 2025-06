Foggia issa la bandiera della Palestina Episcopo | Non si può restare in silenzio contro i crimini di guerra di Israele

In un gesto di solidarietà e denuncia, Foggia si unisce alla voce mondiale contro i crimini di guerra di Israele. Dopo l’attenzione della Regione Puglia, anche il Comune ha deciso di schierarsi a fianco delle vittime della guerra in Medio Oriente, esponendo uno striscione con la scritta "Foggia per Gaza" sulla facciata di Palazzo di Città. Un segnale forte di vicinanza e impegno civico, dimostrando che la città non può restare in silenzio di fronte a queste ingiustizie.

Così come ha fatto la Regione Puglia, anche l'amministrazione comunale si schiera dalla parte delle vittime della guerra in Medio Oriente e del popolo palestinese. Questa mattina, infatti, sulla facciata di Palazzo di Città, è comparso uno striscione verticale con la scritta 'Foggia per Gaza'. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Foggia issa la bandiera della Palestina, Episcopo: "Non si può restare in silenzio contro i crimini di guerra di Israele"

In questa notizia si parla di: Guerra Foggia Issa Bandiera

Foggia avrà finalmente il monumento alle vittime civili della guerra del 1943 - la direttrice della biblioteca La Magna Capitana di Foggia, Berardi. Particolarmente apprezzate le presenze delle delegazioni dell’associazione nazionale vittime civili di guerra di Bari ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia - Guerra tra clan, nuovi elementi - Sono stati arrestati i presunti responsabili dell'omicidio di Marcello Consales, il sorvegliato speciale di 35 anni ucciso il 23 luglio del 2003 a Foggia nel corso della penultima guerra tra i ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Lombardi e la guerra social contro il Foggia: chi è il tiktoker che voleva far perdere anche Zeman - Si presentava in video con un fotomontaggio di Nicola Canonico, con un naso da maiale, per poi sparlare del presidente del Foggia Calcio ... lui una vera e propria guerra social. Scrive msn.com

Ad un passo dalla guerra globale, Bologna issa la bandiera della Palestina. Bombe Usa a Rafah