FOCUS SCHERMA – Filippo Macchi il volto nuovo dell’Italia a Parigi 2024

Focus scherma – Filippo Macchi, il volto nuovo dell’Italia a Parigi 2024. Questa giovane stella del fioretto ha già scritto pagine importanti della nostra storia olimpica, conquistando due medaglie d’argento e dimostrando che il futuro è già qui. Nato e cresciuto tra le pedane del Circolo Scherma Navacchio, Filippo ci rivela il suo percorso, le sfide e la passione che lo spinge verso nuovi traguardi. Un talento da seguire attentamente.

FOCUS – SCHERMA Il volto nuovo dell’Italia che brilla a Parigi 2024 In questa intervista esclusiva conosciamo da vicino Filippo Macchi, giovane stella del fioretto italiano e protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha conquistato due medaglie d’argento: nel fioretto individuale e in quello a squadre con la Nazionale. Nato a Pontedera, cresciuto tra le pedane del Circolo Scherma Navacchio – fondato dal nonno – Filippo ci racconta il suo percorso, dalle prime stoccate ai grandi traguardi internazionali. Tifoso del Pisa e fidanzato con la schermitrice Giulia Amore, Macchi si conferma uno dei talenti più promettenti della scherma mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS SCHERMA – Filippo Macchi, il volto nuovo dell’Italia a Parigi 2024

In questa notizia si parla di: Scherma Filippo Macchi Parigi

Due ori in famiglia: Filippo e Riccardo Corna sono campioni italiani di scherma - ...con il loro talento e la dedizione, hanno conquistato due medaglie d’oro, portando a casa un prestigioso riconoscimento.

DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024/ Streaming video Rai 2: argento per Macchi, beffa coreana! (29 luglio) - DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024: ITALIA AGGRAPPATA A MACCHI Le speranze dell’Italia in questo lunedì 29 luglio per la scherma sono aggrappate a Filippo Macchi, che nel pomeriggio ha ... Lo riporta ilsussidiario.net

Diretta Filippo Macchi/ Azzurro beffato sul finale, fioretto a Cheung alle Olimpiadi Parigi 2024 (29 luglio) - (agg. Gianmarco Mannara) Tra poco potremmo assistere alla diretta di Filippo Macchi impegnato nella finale di scherma in queste Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurro è arrivato a questo ... Segnala ilsussidiario.net

Scherma, Macchi stempera le polemiche: «Rispettare sempre gli arbitri». Pioggia social di approvazione da Hong Kong - la Federazione Scherma presenta ricorso. Insomma in Italia sono tutti arrabbiati, tranne lui. Filippo Macchi, il protagonista dell'argento nel fioretto individuale maschile alle Olimpiadi Parigi. Lo riporta ilmattino.it

FOCUS SCHERMA - Filippo Macchi, il volto nuovo dell’Italia a Parigi 2024