Fiumicino rifiuti lanciati dal finestrino e motorino abbandonato | incivili pizzicati su via Castegnevizza

A Fiumicino, episodi di inciviltà come rifiuti lanciati dal finestrino e motorini abbandonati su via Castegnevizza continuano a suscitare sdegno. Le fototrappole hanno immortalato comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini, che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita di tutti. Una vera sfida alla sensibilità civica, che richiede interventi decisi e educazione al rispetto del territorio. È fondamentale agire subito per invertire questa tendenza e tutelare il nostro patrimonio comune.

Fiumicino, 5 giugno 2025 – Scaricano rifiuti in strada ma vengon o immortalati dalle fototrappole. A Isola Sacra, su via Castegnevizza, si vedono chiaramente tre distinti veicoli da uno dei quali due persone scendono per abbandonare un motorino a bordo strada, mentre dagli altri si vedono buste dell’immondizia lanciate dal finestrino. “ Episodi gravi e intollerabili – ha commentato il sindaco Mario Baccini sui suoi canali social – rifiuti lanciati dal finestrino dell’auto e materiali scaricati in modo abusivo. Si tratta di comportamenti indegni, che offendono l’intera comunità e compromettono il decoro e la vivibilità del nostro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, decoro urbano e gestione dei rifiuti su via Torre Clementina: incontro tra Amministrazione e commercianti - Fiumicino, 15 maggio 2025 – Si è tenuto oggi un incontro tra l'Amministrazione comunale e i commercianti di via Torre Clementina, volto a discutere le problematiche legate al decoro urbano e alla gestione dei rifiuti.

