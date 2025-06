Fiumicino disciplina di traffico provvisoria per la festa degli scout

Preparati a scoprire come Fiumicino si trasformerà per celebrare un anniversario speciale: i 10 anni del Gruppo Scout Fiumicino Centro. Per garantire il buon svolgimento dell’evento, sarà istituita una disciplina di traffico temporanea che interesserà tutte le tipologie di veicoli, assicurando così un festeggiamento sicuro e coinvolgente per tutta la comunità. Ecco cosa bisogna sapere per muoversi senza stress…

Fiumicino, 5 giugno 2025- La parrocchia Santa Maria Porto della Salute, in data 8 giugno, organizza un evento per festeggiare i 10 anni dalla nascita del gruppo Scout Fiumicino centro. P er poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Torre Clementina dall’intersezione con Via degli Orti (esclusa) altezza Palazzo Noccioli fino all’intersezione con Via Santa Maria della Salute (esclusa) dalle ore 08. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

