firmato il protocollo per l accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione del bilancio pop

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella ha sottoscritto il Protocollo che sancisce l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Benevento, l’Università telematica Giustino Fortunato e il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, approvato dalla Giunta comunale nella seduta dello scorso sette aprile. All’incontro che ha preceduto la firma, c’erano l’assessore alle Finanze Mariacarmela Serluca ed una delegazione dell’Ateneo torinese presieduta dal professor Paolo Biancone e dell’Università telematica Giustino Fortunato. L’intesa è finalizzata alla realizzazione del Bilancio Pop (Popular financial reporting)- programma della Rete Edih promosso dall’Ue nell’ambito di Europa digitale (Digital) – che mira allo sviluppo di una rendicontazione contabile chiara, accessibile e partecipativa in una strategia di innovazione amministrativa, per la promozione della misurazione dell’impatto sociale delle politiche di spesa degli Enti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it