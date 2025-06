Firenze 60 ragazzi accolti dalla Caritas pronti a vivere la prima vacanza in campeggio

Firenze si riempie di speranza e gioia: 60 ragazzi accolti dalla Caritas stanno vivendo la loro prima avventura in campeggio, un’esperienza che lascia il segno nel cuore. Alina, con il sorriso luminoso, ha scoperto il piacere di nuotare e sognare un’estate diversa. Grazie a “L’Estate dei Sogni”, un progetto che trasforma i sogni in realtà, questi giovani esplorano un mondo di emozioni e possibilità. La loro storia sta per essere scritta...

Firenze, 5 giugno 2025 - “Quando ho messo per la prima volta i piedi in acqua, mi sono sentita leggera e felice. Ho capito che l’estate può essere bella anche per me”. Alina 9 anni, è una dei bambini che hanno potuto vivere l'esperienza di una vacanza grazie a “ L'Estate dei Sogni”, progetto della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che dona ai ragazzi attività estive educative e ricreative o un soggiorno nel camping di Vada fondato da Don Cubattoli e ora gestito dalla Fondazione. Quest’estate il campeggio di “Don Cuba” accoglierà tra giugno e agosto oltre 60 minori e operatori provenienti dai centri diurni e residenziali della Fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, 60 ragazzi accolti dalla Caritas pronti a vivere la prima vacanza in campeggio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Firenze apre il primo ristorante dei Ragazzi di Sipario - A Firenze, il 14 maggio 2025, i Ragazzi di Sipario celebrano un traguardo emozionante: l'apertura del loro primo ristorante a gestione diretta.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze 2015, Alessandro Martini, direttore Caritas diocesana