Un dolce brindisi tra calcio e amore: Gianluca Scamacca ha detto sì a Flaminia Appolloni nella suggestiva Basilica Santi Giovanni e Paolo al Celio, con amici illustri come il probabile nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Un matrimonio che unisce passione sportiva e momenti di felicità, ma cosa riserverà il futuro per i protagonisti di questa speciale celebrazione? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante giornata.

Fiori d’arancio per Gianluca Scamacca. Il centravanti dell’ Atalanta ha sposato mercoledì 4 giugno Flaminia Appolloni, 36enne romana con cui era fidanzato dal 2021. La cerimonia di nozze si è tenuta a Roma, nella Basilica Santi Giovanni e Paolo al Celio. Tra i presenti al matrimonio anche Gian Piero Gasperini, con ogni probabilità futuro allenatore della Roma, sbarcato a Fiumicino in mattinata. Tra gli invitati anche alcuni calciatori nerazzurri (non impegnati con le rispettive nazionali, ndr) e i compagni di nazionale nonchè giocatori della Roma Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, accompagnato dalla compagna, l’influencer bergamasca Ludovica Pagani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fiori d’arancio per Scamacca, nozze nella capitale con Gasperini tra gli invitati

