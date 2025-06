Fiori Aquila Energie | Tradotti nostri bisogni trasformativi

Nel 2022, Aquila Energie ha avviato un percorso di innovazione e sostenibilità grazie alla collaborazione con Circular Economy Lab, coinvolgendo startup nazionali e internazionali in progetti rivolti alla digitalizzazione, al recupero risorse e alla mobilità elettrica. Con 140 proposte raccolte e 41 analizzate approfonditamente, questa sinergia ha permesso di tradurre i bisogni trasformativi dell’azienda in soluzioni concrete, dimostrando come l’innovazione possa guidare il futuro energetico e sostenibile del nostro paese.

(Adnkronos) – “Nel 2022 ci siamo rivolti al Circular economy lab e insieme abbiamo lanciato una call a sei startup nazionali e internazionali su temi come la digitalizzazione, recupero risorse, mobilità elettrica e altro. Abbiamo raccolto 140 proposte e ne abbiamo analizzate 41 in profondità incontrando queste realtà. Senza il supporto di Circular economy lab . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

