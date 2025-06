Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti. Dopo le recenti dimissioni di Palladino, i viola cercano un tecnico di esperienza per rilanciare il club. Si avvicina così un nuovo capitolo che potrebbe riscrivere le sorti della squadra. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa emozionante trattativa.

2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno. Stefano Pioli si avvicina a grandi passi al ritorno alla Fiorentina. Il club viola, che deve sistemare la propria panchina dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, è bisognoso di un tecnico che possa portare esperienza e palmares per affrontare il triplo impegno per il quarto anno consecutivo e che possibilmente sia in grado di gestire una piazza in agitazione dopo i recenti sviluppi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com