Fiorello a La Pennicanza chiama Carlo Conti | puoi fare lo spot per il programma di Amadeus sul NOVE?

Preparati a ridere senza freni! Nella puntata di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, Fiorello sorprende tutti chiamando in diretta Carlo Conti con una proposta irresistibile: “Fai uno spot per Amadeus sul Nove?”. Tra battute esilaranti e gag irresistibili, lo show si conferma come l’appuntamento radiofonico più divertente della stagione. Non perdere questa chicca di comicità, perché la risata è assicurata fino all’ultima battuta!

Fiorello continua a divertire nel programma radiofonico " Radio2 Radio Show – La Pennicanza ". Durante l'ultima puntata lo showman decide di chiamare in diretta Carlo Conti per una proposta davvero "particolare"! Fiorello a La Pennicanza chiama Carlo Conti: "fai uno spot per Amadeus sul Nove?". Durante il terzultimo appuntamento di questa stagione del programma radiofonico " Radio2 Radio Show – La Pennicanza ", Fiorello e Fabrizio Biggio regalano ancora momenti di comicità, ma anche satira ed intrattenimento con trovate davvero uniche ed imprevedibili. Tra i momenti cult dell'episodio c'è la telefonata che Fiorello ha fatto in diretta a Carlo Conti.

