Finto medico di Papa Wojtyla truffa la famiglia di un ragazzo autistico | arrestato

Un finto medico, spacciandosi per uno specialista di Papa Wojtyla, ha truffato una famiglia con un ragazzo autistico, chiedendo 30mila euro per una presunta terapia con cellule staminali. L’uomo, mai iscritto all’Albo e senza autorizzazione in Italia, è stato arrestato. Questa vicenda mette in luce i rischi di affidarsi a soggetti non qualificati: la sicurezza dei pazienti deve essere sempre al primo posto.

L'uomo non risulta iscritto all'Albo e non è mai stato autorizzato a esercitare in Italia. Ha proposto una cura con cellule staminali per 30mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Finto medico di Papa Wojtyla truffa la famiglia di un ragazzo autistico: arrestato

