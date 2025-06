Finto medico del papa truffa la famiglia di un ragazzo autistico | iniettate per anni sostanze vietate

Una truffa scioccante scuote il mondo delle cure alternative: un finto medico, senza alcuna iscrizione all’albo, si spacciava per il medico del Papa e di cardinali, promettendo trattamenti innovativi contro l'autismo. Per anni, ha iniettato sostanze vietate a una famiglia vulnerabile, ingannando e sfruttando la fiducia di genitori disperati. La sua audace truffa si è conclusa con gli arresti domiciliari. Una storia che mette in discussione la linea sottile tra speranza e pericolo.

Nessuna iscrizione all'albo, ma si presentava come il medico di papa Wojtyla e di altri 54 cardinali con specializzazione in cure innovative per l'autismo. Protagonista un 63enne di origine argentina, finito ai domiciliari con l'accusa di esercizio abusivo della professione medica e truffa.

