Finto luminare arrestato a Roma | prometteva cure miracolose all’autismo con cellule staminali Si spacciava per l' ex medico di Wojtyla

Un finto luminare, travestito da medico di Papa Wojtyla e guru delle cellule staminali, ha ingannato numerosi pazienti promettendo cure miracolose per l'autismo. Ora, a Roma, è stato arrestato per truffa, rivelando un inquietante inganno dietro una facciata di autorevolezza. Questa vicenda mette in luce come la manipolazione della credibilità possa nascondere trame oscure, lasciando vittime in cerca di risposte e speranze.

Si presentava come il medico personale di Papa Giovanni Paolo II e di oltre cinquanta cardinali. Il suo curriculum, apparentemente impeccabile, lo descriveva come un luminare dell'autismo, esperto in terapie d'avanguardia a base di cellule staminali. Ma dietro quella patina di autorevolezza c'era un truffatore: un cittadino argentino di 63 anni, che da anni esercitava la professione medica.

