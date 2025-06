Finti operatori sanitari truffano e derubano un anziano | tre condanne a Benevento

In un episodio che mette in luce l’astuzia e la crudeltà di chi approfitta della buona fede altrui, tre falsi operatori sanitari sono stati condannati a Benevento per aver truffato e derubato un anziano di 81 anni. La vicenda, avvolta da inganni e manipolazioni, si è conclusa con dure sentenze: due anni e quattro mesi di reclusione. Questa triste storia ci ricorda quanto sia fondamentale essere vigili e informati per proteggersi da simili insidie.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione il processo per direttissima a carico di Stefano F., 38 anni, (avvocato Fabio Ficedolo) Teresa A., 45 anni e Annamaria C., 25 anni (avvocato Antonio Leone), accusati di truffa e furto aggravato ai danni di un anziano di 81 anni. I fatti risalgono al 29 marzo 2025, quando i tre si sono presentati presso l'abitazione della vittima fingendosi personale sanitario. Il 38enne contattò telefonicamente l'uomo come venditore di apparecchi a ultrasuoni, poi si presentò insieme alle due donne, che si qualificavano come infermiera e dottoressa, convincendo l'anziano a consegnare loro 50 euro senza ricevere alcun prodotto.

