Fine dell' esperienza di Gennari e Guadalupi alla Samb | rottura definitiva sul contratto

E’ giunta al termine l’esperienza di Mattia Gennari e Luca Guadalupi alla Samb. Dopo settimane in cui si erano anche alimentate speranze di riconferma nell’incontro tra le parti di martedì sera è arrivata la fumata nera. Il club del Riviera delle Palme è rimasto fermo sulla proposta avanzata ai due calciatori e cioè un contratto annuale per Gennari ed un biennale per Guadalupi secondo i parametri imposti dalla società. E così c’è stata la rottura definitiva. Entrambi i calciatori erano stati tra i protagonisti del ritorno in Serie C. La loro esperienza, il loro impegno e le loro prestazioni sul campo sono stati elementi chiave per il raggiungimento della promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it