finanzieri campioni di sport invernali

Morandi Il 15 maggio scorso il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,30 per ricordare il centenario dell’istituzione del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle. Nella vignetta del francobollo - appartenente alla serie tematica “i Valori sociali” - si raffigura la silhouette di uno sciatore mentre si appresta al salto con sullo sfondo le montagne, al centro in coloritura gialla il logo che celebra l’evento e in alto nell’angolo destro una piccola fascia emblematica con il tricolore della bandiera italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it