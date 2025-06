Finanza Becchetti | Viviamo sfide multidisciplinari e occorre impegno a 360 per vincerle

In un'epoca di sfide globali complesse, dalla crisi ambientale alle crescenti disuguaglianze, emerge con forza l'importanza di un approccio multidisciplinare e sostenibile. Durante il convegno internazionale Renaissance in Economics a Firenze, il “Manuale di Sostenibilità Integrale”, curato da Leonardo Becchetti, Valentino Bobbio e Luca Raffaele, si propone come una guida essenziale per affrontare queste sfide e promuovere un cambiamento positivo. Un testo che invita alla riflessione e all’azione, perché il futuro si costruisce oggi.

(Adnkronos) – Nel corso del convegno internazionale Renaissance in Economics in corso a Firenze, è stato ricordato il "Manuale di Sostenibilità Integrale", a cura di Leonardo Becchetti, Valentino Bobbio e Luca Raffaele. In un tempo segnato da crisi ambientali, disuguaglianze crescenti e trasformazioni socioeconomiche profonde, questo manuale rappresenta una bussola indispensabile per studenti, docenti, amministratori.

