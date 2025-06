Finals Oklahoma City-Indiana | chi è in vantaggio e dove

Nell'affascinante sfida tra Oklahoma City e Indiana, i favoriti Thunder sembrano avere un leggero vantaggio, soprattutto sui propri campi. Tuttavia, i sorprendenti Pacers, guidati da stelle emergenti come Haliburton, sono pronti a ribaltare ogni pronostico. Chi dominerà questa battaglia? Analizziamo ogni dettaglio per scoprire chi si avvicina di più al traguardo dell'anello.

