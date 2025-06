Finalissima Pescara-Ternana per il maxischermo ci prova Montesilvano | arriva la proposta

L’attesa cresce per la finalissima Pescara-Ternana, e Montesilvano si prepara a vivere l’emozione sul maxischermo. Con una lettera aperta, la consigliera comunale Pd Manuela Natale invita l’amministrazione, il sindaco De Martinis e l’assessore Pompei, a rendere questa sfida indimenticabile installando il grande schermo pubblico. È un gesto di comunità che unisce tifosi e cittadini in un’unica passione, e ora tocca a loro fare la differenza.

Con una lettera aperta la consigliera comunale Pd Manuela Natale chiede all'amministrazione e in particolare al sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore comunale allo Sport Alessandro Pompei per chiedere di installare il maxischermo in occasione della finalissima play off di serie C.

Maxischermo e bus navette: per la finalissima play off Pescara-Ternana i Giovani democratici si appellano al Comune - Il 7 giugno Pescara si prepara a vivere un’emozione unica: la finalissima playoff contro la Ternana, un'occasione imperdibile per riportare il Delfino in Serie B dopo anni di attesa.

