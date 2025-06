finali giovanili di hockey la pumas sfiora il titolo

Sotto 1-0, la determinazione dei giovani atleti versiliesi ha acceso una grinta irresistibile. La Pumas Ancora Viareggio, simbolo di passione e talento, ha sfiorato l’impresa, dimostrando che il futuro dell’hockey italiano è già tra le mani di questi straordinari campioni in erba. Una finale emozionante che rimarrà impressa nella memoria di tutti gli appassionati, confermando che anche senza la vittoria finale, il loro valore è più forte che mai.

Non è arrivato l'alloro più pregiato, il titolo, ma anche stavolta l'hockey versiliese ha fatto la voce grossa alle Finali Nazionali categoria Under 19 e Under 13 a Correggio e a Sarzana. Dopo il titolo nella Under 17, la Pumas Ancora Viareggio è andata vicina ad una strepitosa doppietta nella Under 19, con 8 ragazzi su 10 neocampioni d'Italia. I ragazzi di Mirko Bertolucci sono stati battuti soltanto in finale dal Trissino per 3-1. Sotto 1-0, per il centro di Tognetti, ci ha pensato quel campioncino di Pesavento a pareggiare. Nella ripresa però ancora Tognetti, con una doppietta, ha spento i sogni.