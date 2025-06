Finale shock per Doctor Who il nuovo dottore è inaspettato per i fan

Il finale della quindicesima stagione di Doctor Who lascia i fan senza parole: Ncuti Gatwa si trasforma in un volto iconico, Billie Piper, riscrivendo la storia del viaggio nel tempo. Un colpo di scena che apre nuove incredibili possibilità per il futuro dello show e accende il dibattito tra appassionati e critici. Cosa ci riserverà questa sorprendente rigenerazione? Solo il tempo potrà svelarlo.

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler parziali sul finale di stagione di Doctor Who. Dopo due stagioni dense di emozioni, Doctor Who ha chiuso la quindicesima stagione con un colpo di scena destinato a far discutere. Nell’episodio finale intitolato The Reality War, andato in onda il 31 maggio, Ncuti Gatwa ha detto addio al personaggio del Dottore, rigenerandosi in un volto che nessuno si aspettava, quello di Billie Piper, storica interprete della companion Rose Tyler, è ora ufficialmente il Sedicesimo Dottore. Un ribaltamento senza precedenti che ha lasciato il pubblico senza fiato. Il cambiamento ha spiazzato molti fan. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Finale shock per Doctor Who, il nuovo dottore è inaspettato per i fan

