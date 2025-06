Finale nazionale delle Olimpiadi di cybersecurity il Pascal conquista la medaglia di bronzo

Dal 24 al 26 maggio, Salerno ha ospitato la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity, un evento che ha coinvolto i migliori talenti italiani nel settore. Tra le eccellenze della competizione, il team Pascal si è distinto conquistando una medaglia di bronzo, dimostrando ancora una volta come l’Italia sia pronta a emergere nel panorama globale della cybersecurity. Una vittoria che apre nuove prospettive e stimola giovani menti a innovare e proteggere il nostro futuro digitale.

Dal 24 al 26 maggio si è svolta a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber), il programma formativo e competitivo promosso dal Cybersecurity National Lab del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Finale nazionale delle Olimpiadi di cybersecurity, il Pascal conquista la medaglia di bronzo

