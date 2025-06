Filuzzi zirudèle e burattini | Bologna celebra le sue tradizioni

Bologna, città intrisa di tradizioni e cultura popolare, si anima con un calendario ricco e coinvolgente. Tra burattini, filuzzi, zirudelle e teatro dialettale, la città rinnova il suo patrimonio vivente, trasformandolo in un palcoscenico per tutte le età. La stagione Bologna Estate celebra questa ricchezza, offrendo spettacoli e eventi che dialogano con il cuore di ogni bolognese. Un’occasione unica per riscoprire e vivere le radici della comunità, tutto all’insegna della passione e del folklore locale.