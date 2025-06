Filippo Volandri | Sinner farà la partita con Djokovic Musetti ora sa sporcarsi

La giornata di vigilia al Roland Garros si infiamma con sfide mozzafiato: Musetti sfida Alcaraz in una battaglia tra giovani promesse, mentre Sinner prepara l'assalto a Djokovic, il veterano serbo e campione in carica. Un duello di livello mondiale che promette emozioni intense e sorprese sulla terra rossa parigina. La suspense cresce: chi emergerà vittorioso in queste semifinali da togliere il fiato?

Giornata di vigilia al Roland Garros, dove domani andranno in scena le semifinali maschili: Lorenzo Musetti sarà chiamato alla grande impresa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner incrocerà il veterano serbo Novak Djokovic. Il toscano dovrà alzare l'asticella per provare a battere il campione in carica sulla terra rossa di Parigi, mentre il numero 1 del mondo si troverà di fronte il 24 volte Campione Slam come già successo nella semifinale dei trionfali Australian Open 2024. L'Italia può fare affidamento su due giocatori in semifinali al Roland Garros come era successo soltanto nel 1960 con Pietrangeli (poi vincitore) e Sirola.

