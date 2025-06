Filippo Inzaghi | trattativa in corso tra Pisa e Palermo per la risoluzione del contratto

L’attesa si fa sempre più spasmodica: Filippo Inzaghi, figura iconica del calcio italiano, è al centro di una trattativa intricata tra Pisa e Palermo per la risoluzione del suo contratto. Dopo giorni di rumors e speranze, la fumata bianca sembra ancora lontana, mentre le parti coinvolte cercano di definire gli ultimi dettagli. La suspense cresce, e il mondo del pallone si chiede: quando arriverà l’ufficialità tanto attesa?

Di Lorenzo Vero Attendiamo ancora. Sembrava potesse arrivare nella giornata di ieri l’ufficializzazione della risoluzione del contratto di Filippo Inzaghi con il Pisa e la conseguente firma con il Palermo, invece ancora niente. Prosegue la trattativa tra le due società, certamente più a lungo di quanto previsto, forse anche dallo stesso tecnico, tornato in Toscana a inizio settimana dopo aver assistito a Monaco di Baviera alla sconfitta del fratello in Champions League, che in minor tempo ha terminato la propria storia quadriennale con l’Inter e firmato per l’Al Hilal. Ma sono situazioni totalmente diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it