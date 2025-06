Filini Fdl Liberi di astenersi Non votare è lecito decide la maggioranza

Roma, 5 maggio 2025 – Francesco Filini, deputato e Responsabile del programma FdI, spiega perché il suo gruppo ha deciso di astenersi dal voto referendario: “Riteniamo che i quesiti siano pretestuosi e ideologici. Astenersi è un diritto previsto dall’articolo 75 della Costituzione, che richiede il quorum per validare il referendum. Non andare alle urne diventa così un modo legittimo per esprimere il proprio dissenso, dimostrando che spesso l’assenza può essere un’opinione altrettanto forte.” Vi invitiamo a riflettere sul valore