Una tragedia scuote Milano: una donna di 48 anni, di origine brasiliana, ha perso la vita nel tentativo disperato di sfuggire a un incendio che ha devastato un appartamento in viale Abruzzi. La sua corsa contro il destino si è conclusa nel vuoto del quinto piano, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. Gli altri residenti dello stabile sono stati coinvolti in un dramma che ricorderanno a lungo, tra paura e solidarietà .

AGI - Una donna di 48 anni di origine brasiliana è morta nella notte dopo essersi gettata nel vuoto da un appartamento in fiamme a Milano. Trenta minuti dopo la mezzanotte, un incendio è divampato in un alloggio al quarto piano della palazzina di viale Abruzzi. Lo riferiscono i vigili del fuoco. La donna ha tentato la fuga saltando da una finestra, ma è morta poche ore dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.. Gli altri residenti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati nei loro appartamenti, a eccezione di quelli dell'unitĂ interessata dal rogo e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l'uso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fiamme in un appartamento a Milano, si lancia dal quinto piano e muore

