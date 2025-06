Festival Respighi anteprima in Piazza

Bologna si prepara a vivere un evento imperdibile: la quarta edizione del Festival Respighi, presentata con entusiasmo dalla Fondazione Musica Insieme. Sotto la guida del direttore artistico Maurizio Scardovi, questa manifestazione celebra il patrimonio artistico del grande compositore Ottorino Respighi, creando un ponte tra cultura e relazioni cittadine. L'anteprima in piazza anticipa momenti di grande coinvolgimento e scoperta, dimostrando come musica, storia e comunità possano unirsi per un’esperienza unica. Di Bologna e…

La Fondazione Musica Insieme annuncia la quarta edizione del Festival Respighi, affidato alla direzione artistica di Maurizio Scardovi. "È un progetto straordinario – dice Daniele Del Pozzo, assessore alla Cultura del Comune – perché fa leva su un doppio patrimonio: quello culturale, incarnato da un musicista poliedrico come il bolognese Ottorino Respighi, e quello relazionale, mettendo in sinergia numerose istituzioni della città ". Di Bologna e oltre – suggerisce Gessica Allegni, assessora alla Cultura della Regione – coinvolgendo pure due orchestre cresciute sull’asse della via Emilia, cosa che giustifica un investimento istituzionale "che la nostra Regione sostiene con orgoglio e che si spera possa aumentare nel tempo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival Respighi, anteprima in Piazza

