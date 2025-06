Festival dell’Arte sul mare I creativi tornano al molo

Il 29° Festival dell’Arte sul Mare riunisce creativi provenienti da tutto il mondo per celebrare l’ispirazione che nasce dall’acqua e dal paesaggio marino. Un’occasione unica per ammirare opere che uniscono scultura, pittura e architettura, tutte ispirate dal tema “Poesia”. I talenti di artisti come Sarah Atzeni, Nicola Fucci, Anna Multone e altri trasformano il molo in un autentico museo all’aperto, dando vita a un dialogo tra arte e natura che incanta e sorprende.

Ha come titolo Poesia, che sarà la musa che ispirerà le opere della scultrice Sarah Atzeni di Tenerife, degli scultori italiani Nicola Fucci, Anna Multone, Arianna Palmieri, dell’albanese Donald Sufka e dei pittori Vincenzo Lopardo, della californiana Victoria Stewart e degli architetti-pittori Domenico Chiola e Giorgio Piunti, il 29° Festival dell’Arte sul Mare, simposio internazionale di scultura e pittura murale organizzato dall’associazione L’AltraArte, da domani alle ore 9 al molo sud. Presso il Mam si realizzeranno le opere delle sezioni "Scultura Viva: La poesia del bassorilievo" e "Pittura Viva: La poesia del segno e colore" e dal 7 al 30 giugno alla Palazzina Azzurra si terrà una mostra delle poetiche opere pittoriche su carta del Maestro Paolo Gubinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival dell’Arte sul mare. I creativi tornano al molo

