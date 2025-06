Festival dell’Ambiente diventa terreno di scontro politico La politica del fare contro quella del post

Il Festival dell’Ambiente, nato come un simbolo di impegno e sensibilizzazione, si trasforma invece in un palcoscenico di scontri politici ad Orta di Atella. La speranza di un evento dedicato alla tutela del nostro pianeta si scontra con le tensioni di una campagna elettorale sempre più accesa. A scatenare il caso è stato un post...

Doveva essere una festa per l’ambiente, un’occasione per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza in azioni concrete per il territorio. E invece il Festival dell’Ambiente 2025 si è trasformato in un nuovo fronte di polemica politica ad Orta di Atella. A scatenare il caso è stato un post. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Festival dell’Ambiente diventa terreno di scontro politico. "La politica del fare contro quella del post"

In questa notizia si parla di: Ambiente Festival Politica Post

Cinema e teatro sostenibili: un’estate in giro per i festival che rispettano l’ambiente. Ecco una guida - Scopri i festival italiani che abbracciano la sostenibilità e l'accessibilità in un'estate all'insegna del cinema e del teatro eco-friendly.

#rinnovabili il Presidente di #italianostra al Festival di @greenbluegedi: priorità alle installazioni sui tetti degli edipici e sulle aree degradate. Partecipa alla discussione

G&B Festival, "Associazioni, imprese, politica: insieme per l'ambiente" - Il panel dedicato all'economia circolare del Festival di Green&Blue 2025, per fare un punto sulla transizione ecologica in atto e l'alleanza tra aziende e associazioni che si battono per la difesa del ... Si legge su repubblica.it

Clima e ambiente a KUM! Festival - Venerdì 15 ottobre alle ore 12.30 l’ecologista Rossella Muroni, nell’incontro dal titolo Ripartiamo dall’ambiente, ci invita a pensare ... ecologica Silvia Francescon salirà sul palco del festival per ... Lo riporta politicamentecorretto.com

Festival Europeo del Buon Ambiente a Taranto: la proposta - TARANTO – Il Festival Europeo del Buon Ambiente come modo per dare lustro alla città dopo l’ingresso della Facoltà di Medicina a Taranto. Il consigliere comunale Bitetti ha deciso di proporre questa ... Segnala iltarantino.it

Nancy Pelosi Gets Booed at NYC's Global Citizen Festival