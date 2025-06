Festival della Fotografia dal 13 giugno al 21 settembre con una proposta culturale ancora più articolata tema ' Il potere dell' Immaginazione

Scopri il fascino del Festival della Fotografia, dal 13 giugno al 21 settembre, un evento capace di catturare l’essenza del potere dell’immaginazione. Quarantadue mostre, dodici sedi nel cuore del Casentino e oltre cento autori in dialogo tra loro: un’esperienza culturale unica che invita a esplorare nuove prospettive attraverso l’arte visiva. La rassegna, da Bibbiena a Poppi e Pratovecchio Stia, promette di sorprendere e ispirare, dimostrando come l’immaginazione possa trasformare la realtà.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino (Arezzo), oltre cento autori in dialogo e un calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop: il Festival della Fotografia torna dal 13 giugno al 21 settembre con una proposta culturale ancora più articolata, tema 'Il potere dell'Immaginazionè. A partire da Bibbiena, la rassegna si estende a Poppi ea Pratovecchio Stia. La, spiega la Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf) che la manifestazione, «si conferma come l'unico nazionale interamente dedicato al nostro patrimonio fotografico, in linea con la missione che da 75 anni anima la federazione». 🔗 Leggi su Lanazione.it