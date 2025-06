Festival del Pensiero plurale ad Ancona sabato appuntamento con Ivano Dionigi

Preparati a immergerti in un viaggio tra le contaminazioni culturali e i concetti della classicità con il professor Ivano Dionigi. Sabato 7 giugno alle 18, al Teatro Sperimentale di Ancona, il Festival del Pensiero Plurale 2025 ospiterà una conferenza imperdibile sul tema “L’Altro nella classicità”. Un’occasione unica per riflettere sull’altro attraverso uno sguardo storico e filosofico, che arricchirà il nostro senso di dialogo e comprensione reciproca. Non mancare a questa esperienza stimolante!

Ancona, 5 giugno 2025 - “L’Altro nella classicità”. È il tema scelto dal professor Ivano Dionigi per tenere una conferenza questo sabato, 7 giugno, alle ore 18 al Teatro Sperimentale di Ancona, nel corso del Festival del Pensiero Plurale 2025 — la cui 28esima edizione è iniziata il 28 aprile e avrà conclusione il 13 giugno — e all’interno del ciclo ‘Le Parole della Filosofia’. L’evento è a ingresso gratuito, tramite prenotazione obbligatoria su Eventbrite, con posti sono limitati. Sarà presentato dal professor Antonio Luccarini, direttore artistico del festival filosofico. Per l’occasione, Dionigi guiderà il pubblico in un viaggio nel pensiero antico per scoprire come i Greci e i Romani hanno pensato “l’altro”: il diverso, lo straniero, il nemico, il prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival del Pensiero plurale ad Ancona, sabato appuntamento con Ivano Dionigi

