Festival del Giallo Città di Napoli Dal 5 all’8 giugno 2025 la quarta edizione

Se siete appassionati di mistero, suspense e intrighi, non potete perdere la quarta edizione del Festival del Giallo Città di Napoli, dal 5 all’8 giugno 2025 presso Palazzo Belvedere al Vomero. Un evento imperdibile che celebra il meglio della letteratura crime, con presenze straordinarie di scrittori e appassionati pronti a immergersi in un mondo di enigmi avvincenti. La vostra passione per il giallo troverà qui il suo palcoscenico ideale…

FESTIVAL DEL GIALLO CITTÀ DI NAPOLI dal 5 all’8 giugno 2025 la quarta edizione a Palazzo Belvedere al Vomero Il Festival del Giallo Città di Napoli, diretto da Ciro Sabatino, presieduto da Maurizio de Giovanni e organizzato dall’Associazione Gialli.it, segna alla sua quarta edizione un record in termini di numeri e presenze di scrittori crime. . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Festival del Giallo Città di Napoli. Dal 5 all’8 giugno 2025 la quarta edizione

Dalla Nave Msc Divina salpa l’avvicinamento al Festival del Giallo Città di Napoli - Dalla MSC Divina prende il via l’avvicinamento al Festival del Giallo di Napoli, giunto alla sua quarta edizione.

Dal 5 giugno 2 bei festival, per me, il #PorteAperteFestival a #Cremona, con l'amico @MicheleGinevra in un programma interessante e il manifesto di #ManueleFior. E qui a #Napoli il bel Festival del Giallo Città di Napoli presso il palazzo #belvedere, Tweet live su X

Scordatevi i romanzi di Manuel Vázquez Montalbán. Quanto è thriller la nuova Spagna letteraria con le sue giovani donne investigatrici! @JuanGomezJurado @JavierCordura @FaziEditore @salanieditore #4giugno2025 "Festival dei Giallo Città di Napoli" Tweet live su X

IL FESTIVAL DEL GIALLO CITTA' DI NAPOLI DAL 5 ALL'8 GIUGNO