Festa per i 211 anni dell' Arma 16 militari premiati a Bari | i riconoscimenti

Celebrare 211 anni di dedizione e coraggio significa onorare chi, ogni giorno, protegge la nostra comunità. Questa pomeriggio a Bari, sedici militari, tra cui tre comandanti di stazione, sono stati premiati per il loro impegno straordinario nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Un momento di riconoscimento che rafforza il legame tra forze dell’ordine e cittadini, sottolineando il valore di una divisa sempre al servizio della collettività.

Sono stati sedici, tra cui tre comandanti di stazione, i carabinieri premiati questo pomeriggio nell'ambito delle celebrazioni, sul lungomare di Bari, per il 211esimo anniversario della fondazione dell'Arma. I riconoscimenti sono stati conferiti a militari che si sono distinti in importanti e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Festa per i 211 anni dell'Arma, 16 militari premiati a Bari: i riconoscimenti

