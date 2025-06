Festa di Primavera al parco per Fabio con giochi e competizioni per tutti i bambini

celebrata occasione di gioia e condivisione, dove i piccoli potranno divertirsi con giochi, competizioni e tante sorprese. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia, rafforzando il senso di comunità tra tutti i partecipanti. Non mancate, vi aspettiamo numerosi per rendere questa festa indimenticabile!

Sabato 7 giugno torna la tradizionale “Festa di Primavera” al Parco per Fabio. Con la chiusura delle scuole tutti i bambini e le bambine del quartiere Oltresavio e della cittĂ sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. La Festa di Primavera è una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Festa di Primavera al parco per Fabio con giochi e competizioni per tutti i bambini

