Festa dell' Arma | reati in calo ma aumentano omicidi ed estorsioni nel casertano

In un contesto in evoluzione, i numeri dell’Arma dei Carabinieri di Caserta rivelano un quadro articolato: mentre i reati complessivi calano, si registrano segnali preoccupanti negli omicidi e nelle estorsioni. Un risultato che invita alla riflessione e alla fiducia nella macchina della legalità, celebrando il 211° anniversario del Corpo presso l’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Dai dati del comando provinciale, guidato dal colonnello Manuel Scarso, emerge con chiarezza la sfida costante per garantire sicurezza e giustizia sul territorio.

