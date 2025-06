Festa dell' Arma 2025 | tutti i carabinieri premiati

Celebriamo la Festa dell'Arma 2025 con orgoglio, premiando i carabinieri che si sono distinti per dedizione e coraggio. L’Encomio Semplice, concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, riconosce l'impegno di uomini come Roberto Guasco, Riccardo Molinelli, Gabriele Franzoso, Domenico Morrone e Gianluca Di Martino. La loro dedizione è esempio di eccellenza e valore. Un omaggio a chi protegge ogni giorno la nostra comunità con passione e integrità .

Encomio Semplice – concesso  dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” a: Lgt. C.S. Roberto Guasco; Lgt (ora Lgt. C.S.) Riccardo Molinelli; Car. Gabriele Franzoso; Car. Domenico Morrone; Car. Gianluca Di Martino. con la seguente motivazione: “Militari della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Festa dell'Arma 2025: tutti i carabinieri premiati

