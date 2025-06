Festa dell' Arma 2025 | tutti i carabinieri premiati

In occasione della Festa dell’Arma 2025, un grande riconoscimento è stato tributato a tutti i carabinieri che si sono distinti per dedizione e coraggio. Il Comandante della Legione "Emilia Romagna" ha conferito loro un encomio semplice, sottolineando il valore del servizio svolto. Questi professionisti incarnano l’impegno quotidiano di una forza fondamentale per la sicurezza del nostro Paese, dimostrando che il loro sacrificio merita di essere celebrato e ricordato.

Encomio Semplice – concesso dal Comandante della Legione Carabinieri "Emilia Romagna" a: Lgt. C.S. Roberto Guasco; Lgt (ora Lgt. C.S.) Riccardo Molinelli; Car. Gabriele Franzoso; Car. Domenico Morrone; Car. Gianluca Di Martino.

